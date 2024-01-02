Fenerbahçeli Bartuğ Elmaz'a 1. Lig'den talip

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe, 20 yaşındaki Bartuğ Elmaz'ın düzenli forma giymesini planlıyor. Anadolu'nun köklü kulübü Sakaryaspor onu kadrosunda görmeyi çok istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçeli Bartuğ Elmaz'a 1. Lig'den talip
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02 Ocak 2024 13:06
Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki Bartuğ Elmaz'a 1. Lig Ekibi Sakaryaspor talip oldu....

Sezonun ilk yarısını iyi bir noktada tamamlayan Sakaryaspor transferlerle güçlenecek. Tatangalar orta sahaya takviye planlıyor. Hedefte genç ve geleceği parlak yıldız adayları var. Bunlardan biri de Bartuğ Elmaz. Sezon başında Kanarya'nın Marsilya'dan renklerine kattığı 20 yaşındaki oyuncu takımında yeterince şans bulamıyor. Fenerbahçe onu düzenli oynayacağı bir takıma kiralamayı düşünüyor. Sakaryaspor da tam Kanarya'nın aradığı kulüp. Tuncay Şanlı da istiyor.

GELİŞMEK İÇİN KABUL ETTİ

Bartuğ Elmaz, forma giyemese bile Fenerbahçe'nin A Takımı'nda olmaktan memnun. Dünya yıldızlarıyla birlikte antrenman yapan genç futbolcu, Kanarya'dan bonservisiyle birlikte ayrılmayı düşünmüyor. Ancak gelişimi için kiralık olarak farklı bir kulübe gitmeye sıcak yaklaşıyor. Bu sebeple Sakaryaspor'un kendisine olan ilgisi onu memnun ediyor. Milli Takım'da alt yaş kategorilerinde forma giyen Bartuğ orta saha ve ön liberoda görev yapıyor. Yüksek teknik kapasitesi ile göz kamaştırıyor.

RASHAD YOLCU

Tatangalar'da Rashad Muhammed ile yollar ayrılıyor. Hem forvet hem kanatta görev yapan Rashad ilk devrede 8 karşılaşmada şans buldu. Gol atamadı, asist yapamadı. Tuncay Şanlı verdiği raporda tecrübeli oyuncuyla yolların ayrılabileceğini söyledi. Yerine oyuncu bakılıyor. 

 
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