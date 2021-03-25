Fenerbahçeli Askarov, sosyal medyayla milli oldu!

Türkiye'de 10 yıldır yaşayan Fenerbahçeli futbolcu Mikael Askarov, Kazakistan U21 Milli Takımı'na davet edilirken, sosyal medyada keşfedildiği ortaya çıktı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçeli Askarov, sosyal medyayla milli oldu!
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25 Mart 2021 08:39
Mikael Askarov
Mikael Askarov
Fenerbahçe'nin Kazak futbolcusu Mikael Askarov'un milli takıma çağrılma hikayesi, başka futbolcularınkinden oldukça farklı...

Kazakistan Shymkent doğumlu olan, ancak yıllar önce ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç ettiği için ülkesinde gözlerden ırak olan Mikael'in varlığını Kazak milli takımı yetkilileri, sosyal medya üzerinden keşfetti. Sarı-lacivertlilerin U-19 takımının formasını giyen 18 yaşındaki sol beke teknik direktör Erol Bulut, bu sezon başında Karagümrük ile yapılan hazırlık maçında A takımda forma şansı vermişti. Fenerbahçe'de yıldız adayları arasında gösterilen genç yetenek, Kazakistan U-21 Milli Takımı'nın geçtiğimiz günlerde açıklanan kadrosuna dahil edildi. Fenerbahçeli futbolcu, Kazak basınından Sports'a verdiği röportajda ülkesinin milli takımıyla buluşmasına yol açan gelişmeyi "Kazakistan Genç Milli Takımı'nın teknik ekibi beni sosyal medya üzerinde fark etti. Sonrasında görüşmeler başladı" sözleriyle anlatıyor.

Mikael Askarov sarı-lacivertliler takımladaki günlerini ise şöyle anlattı:

"Fenerbahçe'de bana A takımda forma şansı verildi ve o maç benim A takımda ilk maçımdı. Açıkçası ilk dakikalarda biraz heyecanlıydım, ama ilerleyen bölümde alışıp normal futbolumu oynadım. Sonrasında bu maçtaki performansımdan dolayı teknik ekipten övgü aldım. Zaman zaman A takım idmanlarına da çıktığım oldu."

A takıma hazırlanıyor

Fenerbahçe'nin çok şey beklediği isimler arasında yer alan Mikael Askarov, geçtiğimiz yıldan bu yana zaman zaman A takımla da antrenmanlara çıktı. Teknik direktör Erol Bulut, gelişimini yakından takip ettiği genç futbolcu için Samandıra'da aralık ayında gerçekleştirilen doğum gününde de yer almıştı. Türkiye vatandaşlığına geçmeye şu ana kadar ihtiyaç duymadığını belirten Askarov 'anavatanım' dediği Kazakistan'daki maçları da elinden geldiğince takip ettiğini belirtti. Askarov bugünlerde Kazakistan U21 kafilesiyle birlikte Antalya Cup'ta bulunuyor.



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