Fenerbahçe'den Zajc'a 'Kulüp bul' mesajı

Fenerbahçe Kulübü, performansıyla beklentileri karşılayamayan Miha Zajc ile yolları ayrıma kararı aldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe'den Zajc'a 'Kulüp bul' mesajı
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04 Haziran 2020 10:02
2019 yılının ocak ayında Empoli'den 3.5 milyon euro'ya transfer edilen Miha Zajc'a "Kendine kulüp bul" mesajı iletildi.

Sarı-lacivertlilerin, 25 yaşındaki Sloven futbolcuyu, 2.5 milyon euro civarında gelecek bir teklifle elden çıkarılacağı öğrenildi.

Öte yandan sarı-lacivertliler, Zajc için teklif gelmemesi halinde, Sloven futbolcuyu takasta kullanacak.

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