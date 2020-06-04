Fenerbahçe'den Zajc'a 'Kulüp bul' mesajı

2019 yılının ocak ayında Empoli'den 3.5 milyon euro'ya transfer edilen Miha Zajc'a "Kendine kulüp bul" mesajı iletildi.
Sarı-lacivertlilerin, 25 yaşındaki Sloven futbolcuyu, 2.5 milyon euro civarında gelecek bir teklifle elden çıkarılacağı öğrenildi.
Öte yandan sarı-lacivertliler, Zajc için teklif gelmemesi halinde, Sloven futbolcuyu takasta kullanacak.
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Sarı-lacivertlilerin, 25 yaşındaki Sloven futbolcuyu, 2.5 milyon euro civarında gelecek bir teklifle elden çıkarılacağı öğrenildi.
Öte yandan sarı-lacivertliler, Zajc için teklif gelmemesi halinde, Sloven futbolcuyu takasta kullanacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın