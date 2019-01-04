Fenerbahçe'den Yunus Mallı sürprizi

WOLFSBURG'DA GÖZDEN DÜŞTÜ

, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarına devam ederken,iddiası ortaya atıldı.Teknik direktör Ersun Yanal'ın tercihi doğrultusunda transfer çalışmaları yürütülen Fenerbahçe'de, Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Damien Comolli'nin başlıca hedeflerinden birininin Yunus Mallı'nın sarı-lacivertli ekibe katılması olduğu belirtildi.Dış basında yer alan bilgilere göre 26 yaşındaki gurbetçi futbolcu için Fenerbahçe satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacak.Almanya'da alt yaş kategorilerinde de forma giyen Yunus Mallı, ilk kez 2015 yılında A Milli Futbol Takımımızın formasını terletmiş ve ay-yıldızlı forma ile çıktığı 24 müsabakada 1 gol atma başarısı göstermişti.Yunus Mallı, bu sezon gözden düştüğü Wolfsburg'ta çıktığı 11 karşılaşmada 1 gol 1 asistle oynadı ve 408 dakikada sahada kaldı.