Fenerbahçe'den Yeni Malatyaspor'a 'geçmiş olsun' mesajı

Fenerbahçe Kulübü, futbolcu ve personelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan BtcTurk Yeni Malatyaspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan BtcTurk Yeni Malatyaspor futbolcu ve personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan BtcTurk Yeni Malatyaspor futbolcu ve personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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