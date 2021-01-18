Fenerbahçe'den yayıncı kuruluşa protesto!

Fenerbahçe Kulübü, yayıncı kuruluşa tepkisini Ankaragücü karşılaşmasında da sürdürdü. Daha önce 'Adil ve eşit yayıncılık istiyoruz' diyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu sözlerinin ardından sarı-lacivertli futbolcular, maç öncesi ve maç sonrası röportajlara özel hazırlanan tişörtlerle geldi. Yayıncı kuruluş ise futbolcuların röportajlara bu tişörtlerle gelmesi nedeniyle maç önü ve maç sonu açıklamaları ekrana getirmedi. Sarı-lacivertli kulübün başkanı ve yöneticiler, bu duruma tepki gösterdi.Ali Koç maçın ardından "Yayıncı kuruluşla ilgili sıkıntımız devam ediyor. Taraftarlarımız lütfen hazır olsunlar, bu konuyu boşlamasınlar. Bazı şeyleri çekinmeden yapmaları bardağı taşırmıştı. Biz de adım adım tepkimizi koymaya devam ediyoruz. Röportajlarda ne oldu bilmiyorum ama sanırım giyilen tişörtü beğenmedikleri için röportajlar yayınlanmadı. Biz adil, tarafsız, eşit bir yayın ilkesi istiyoruz." açıklamasını yaptı.Fenerbahçeli yönetici Metin Sipahioğlu ise "Her şeyin farkındayız. Milyonlarca taraftarımızı temsilen; Başkanımız önderliğinde ne gerekiyorsa yapmakla yükümlüyüz ve yapacağız." şeklinde paylaşımda bulundu.Öte yandan Fenerbahçe TV'de de Ankaragücü maçı için hazırlanan tişörtler canlı yayın sırasında ekrana getirildi.Yaşananların ardından Fenerbahçe Kulübü'nden de açıklama yapıldı. Sarı-lacivertlilerin açıklamasında "Teknik Direktörümüz ve oyuncularımız kurallar doğrultusunda maç önü ve maç sonu röportajlarına katılmışlardır. Röportajların şu ana dek yayınlanmamış olması yayıncı kuruluşun tercihidir." denildi.