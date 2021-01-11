Fenerbahçe'den yayıncı kuruluşa büyük tepki

Fenerbahçe'de maç öncesinde ve sonrasında yayıncı kuruluşa tepki vardı.



Erol Bulut, "Son 2 günde Fenerbahçe ailesine olan adil olmayan bir durum gerçekleşmektedir. Yayıncı kuruluşun tarafsız ve adil olduğunu düşünmekteyiz normalde. Bunu hiçbir alanda bunu göremiyoruz. Benim şu an burada olmam mecburiyetten. Yayıncı kuruluşun tavrı bizi üzmektedir." ifadelerini kullandı.



Bulut, maç öncesinde soru almadan flaş röportajı sonlandırdı.



SERDAR AZİZ DE TEPKİ GÖSTERDİ



Serdar Aziz de yayıncı kuruluşa tepki gösterirken, "Maçı konuşmayacağım. Sezon başından bugüne kadar, yayıncı kuruluşun bizle alakalı neler yapmak istediğini anlamış değiliz. Fenerbahçe çok büyük bir camiadır. Biz gerekli cevabı sahada vereceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın. Biz adil ve tarafsız bir yayın bekliyoruz. Bunların da cevabını sahada vereceğiz." dedi.



CANER ERKİN'İN SÖZLERİ



Futbol dışında söylenecek çok şey var. Ben ve arkadaşlarım konuşursa ceza alırız. Sezon başından beri yayıncı kuruluş tarafından Fenerbahçe camiası üzerine oynanan oyunlar var. Saçma şeyler yapılıyor. Artık bunlar bardağı taşırdı. Bizim önümüzü kimse kesemez. Fenerbahçe büyük camiadır. Şampiyonlukla bunu herkese göstereceğiz.



SADIK ÇİFTPINAR'IN SÖZLERİ



Fenerbahçe camiası büyüktür, üzerinde oyunlar oynanamaz. Herkes bunu bilsin. Biz iyi niyetli şekilde yolumuza devam edeceğiz. Mert kardeşimin dediklerine katılıyorum. beIN ailesini kötü kalbiyle baş başa bırakıyoruz.



MERT HAKAN YANDAŞ'IN SÖZLERİ



Maçla ilgili konuşmayacağım. Buraya da mecburiyetten geldim. Sezon başından beri yayıncı kuruluşun yaptığı algılar var. Tekrarları yayıncı kuruluş belirliyor ama sonucu biz belirliyoruz. beIN Sports'u planlarıyla baş başa bırakıyoruz.



BEIN SPORTS ÖZÜR DİLEMİŞTİ



Yayıncı kuruluş beIN Sports, Karagümrük - Konyaspor maçındaki küfürlü tezahürata ilişkin bir özür mesajı yayımladı.



beIN Sports'un açıklaması şu şekilde;



COVID kısıtlamaları kapsamında tüm yayın endüstrisinde yaygın olarak kullanılan ve maçları daha keyifli hale getirmek amacıyla sunulan "Maçı seyirci ses efekti ile izleme" seçeneğini bu dönemde biz de abonelerimize sunuyoruz. Bugün oynanan Fatih Karagümrük S.K. - İttifak Holding Konyaspor maçının fonunda kullanılan ses efektlerinde Fenerbahçe kulübü aleyhine tamamen uygunsuz bir tezahürat duyulmuştur. Fark edilmeden yanlışlıkla yayınlanan ve hemen kaldırılan bu tezahürattan dolayı tüm Fenerbahçe camiasından içtenlikle özür dileriz. İlgili tezahüratın derhal sistemden çıkarılarak gerekli önlemlerin hızla alınacağını, ayrıca yayınlarımızda kullanılan tüm ses efektlerinin uygunluğuna dair detaylı bir incelemenin de başlatıldığını kamuoyunun bilgisine sunarız.



