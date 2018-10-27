Fenerbahçe'den Volkan Demirel paylaşımı!

Fenerbahçe Kulübü, geçtiğimiz günlerde Dirar ve Aatif ile birlikte kadro dışı kalan tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel'in doğum gününü kutladı.Sarı-lacivertli kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün oyuncumuz Volkan Demirel'in doğum günü. Doğum günün kutlu olsun Volkan!" ifadelerine yer verildi.37 yaşına giren milli kaleci, bir süre önce kadro dışı bırakılmıştı."Volkan Demirel Adamdır..""Utanmadınız dimi şu mesajı paylaşırken adamı haksız yere önce yedek sonra kadro dışı bıraktınız bide doğum günü kutluyorsunuz""Oyuncumuz Volkan değil KAPTANIMIZ VOLKAN DİYECEKSİN.""Mutlu yıllar Kaptan""Oyuncumuz...Admin sabah sabah ilk golü atmış""Oyuncumuz yerine kaptanımız olacaktı.. Baya komik duruma düşüyorsunuz"