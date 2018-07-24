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Fenerbahçe'den Vincent Janssen için resmi teklif!

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Vincent Janssen için resmi kiralık teklifini yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Fenerbahçe'den Vincent Janssen için resmi teklif!
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24 Temmuz 2018 20:07
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon 5 milyon euro karşılığında İngiliz ekibi Tottenham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Janssen için yeniden teklifini sundu.

İngiliz medyası, Totenham'ın Janssen için yapılan bu teklifi ''Kesin satın alma garantisi ile'' kabul edilebileceğini yazdı. 

Amerika'da ki sezon öncesi kampına alınmayan Janssen için Tottenham teknik direktörü Mauricio Pochettino, ''Kendisni kadroda düşünmüyorum'' ifadesini kullanmıştı. 

Vincent Janssen, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması ile çıktığı 19 karşılaşmada 5 gol 4 asistlik performans göstermişti. 

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