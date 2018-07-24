Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon 5 milyon euro karşılığında İngiliz ekibi Tottenham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Janssen için yeniden teklifini sundu.İngiliz medyası, Totenham'ın Janssen için yapılan bu teklifikabul edilebileceğini yazdı.Amerika'da ki sezon öncesi kampına alınmayan Janssen için Tottenham teknik direktörü Mauricio Pochettino,ifadesini kullanmıştı.Vincent Janssen, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması ile çıktığı 19 karşılaşmada 5 gol 4 asistlik performans göstermişti.