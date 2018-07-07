Fenerbahçe'den Van Ginkel araştırması; sakatlık...

Fenerbahçe'de Jack Wilshere transferi çıkmaza girince rota yeniden teknik direktör Phillip Cocu'nun PSV'den eski öğrencisi Marco van Ginkel'e döndü.Diz sakatlığı sonrası sahalardan bir süre uzak kalan Van Ginkel'in raporları inceleniyor. Bonservisi Chelsea'de olan 25 yaşındaki orta sahanın aynı sorunu tekrar yaşamayacağı anlaşılırsa Fenerbahçe onu İngiliz kulübünden kiralamak için harekete geçecek.Teknik direktör Cocu, Marco Van Ginkel'i oyunun hem defansif hem de ofansif yönünü oynaması nedeniyle tercih ediyor