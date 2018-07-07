  •  
    Süper Lig CAYIR CAYIR; SON DAKİKA transferi!
  •  
    Inter, Galatasaray'dan TRANSFER için masada!
  •  
    G.Saray'a iki yeni aday! B planı resmen devrede
  •  
    BEDAVAYA yapılabilecek 50 sansasyonel transfer
  •  
    Ve 135 milyon masada! Beşiktaş'ı uçuracak para

Fenerbahçe'den Van Ginkel araştırması; sakatlık...

Diz sakatlığı nedeniyle ameliyat olan ve sahalardan bir süre uzak kalan Hollandalı 10 numaranın inceleme sonunda aynı sorunu tekrar yaşamayacağı anlaşılırsa, kiralamak için harekete geçilecek.

Kaynak: Star
Fenerbahçe'den Van Ginkel araştırması; sakatlık...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Temmuz 2018 12:29
Fenerbahçe'de Jack Wilshere transferi çıkmaza girince rota yeniden teknik direktör Phillip Cocu'nun PSV'den eski öğrencisi Marco van Ginkel'e döndü.

Diz sakatlığı sonrası sahalardan bir süre uzak kalan Van Ginkel'in raporları inceleniyor. Bonservisi Chelsea'de olan 25 yaşındaki orta sahanın aynı sorunu tekrar yaşamayacağı anlaşılırsa Fenerbahçe onu İngiliz kulübünden kiralamak için harekete geçecek.

Teknik direktör Cocu, Marco Van Ginkel'i oyunun hem defansif hem de ofansif yönünü oynaması nedeniyle tercih ediyor



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için