Fenerbahçe'den Trezeguet operasyonu

Önümüzdeki sezon için hem maliyetleri kısmak hem de şampiyonluğun 1 numaralı adayı olabilecek bir kadro kurmanın peşinde olan Fenerbahçe tanıdık bir isme kanca attı. Sarı-Lacivertliler, G.Saray'ın da kadrosuna görmek istediği Aston Villa'lı Trezeguet'nin menajeri ile temasa geçti.
ASTON VILLA DÜŞERSE İŞLER KOLAY
Aston Villa'nın küme düşmesi durumunda takımda kalmak istemediğini belirten Trezeguet'nin bonservisi 8 milyon Euro civarında. F.Bahçe bu yüzden satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.
OPSİYON FİYATI DÜŞMELİ…
Fenerbahçe'nin Aston Villa yönetimiyle de temasa geçip kiralama seçeneğini konuşacağı, satın alma opsiyonunu da 8'den 6 milyon Euro'ya çekmeyi teklif edeceği de ifade ediliyor.
ÜCRETİNİN TAMAMI VERİLECEK
Trezeguet'e ise Aston Villa'dan aldığı ücretin tamamı verilecek. 25 yaşında ve 1.79 boyunda olan Mısırlı futbolcu, sol ve sağ kanadın dışında forvet arkasında da görev yapabiliyor.
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ASTON VILLA DÜŞERSE İŞLER KOLAY
Aston Villa'nın küme düşmesi durumunda takımda kalmak istemediğini belirten Trezeguet'nin bonservisi 8 milyon Euro civarında. F.Bahçe bu yüzden satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.
OPSİYON FİYATI DÜŞMELİ…
Fenerbahçe'nin Aston Villa yönetimiyle de temasa geçip kiralama seçeneğini konuşacağı, satın alma opsiyonunu da 8'den 6 milyon Euro'ya çekmeyi teklif edeceği de ifade ediliyor.
ÜCRETİNİN TAMAMI VERİLECEK
Trezeguet'e ise Aston Villa'dan aldığı ücretin tamamı verilecek. 25 yaşında ve 1.79 boyunda olan Mısırlı futbolcu, sol ve sağ kanadın dışında forvet arkasında da görev yapabiliyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın