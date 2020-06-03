Fenerbahçe'den Trezeguet operasyonu

Kanatlara takviye isteyen Fenerbahçe, Aston Villa'da forma giyen Kasımpaşa'nın eski oyuncusu Trezeguet'i listesine aldı. Menajeri ile görüşme yapıldı.Trezeguet satın alma opsiyonuyla kiralanmak isteniyor

Haber; Sabah
Fenerbahçe'den Trezeguet operasyonu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Haziran 2020 12:07
Önümüzdeki sezon için hem maliyetleri kısmak hem de şampiyonluğun 1 numaralı adayı olabilecek bir kadro kurmanın peşinde olan Fenerbahçe tanıdık bir isme kanca attı. Sarı-Lacivertliler, G.Saray'ın da kadrosuna görmek istediği Aston Villa'lı Trezeguet'nin menajeri ile temasa geçti.

ASTON VILLA DÜŞERSE İŞLER KOLAY

Aston Villa'nın küme düşmesi durumunda takımda kalmak istemediğini belirten Trezeguet'nin bonservisi 8 milyon Euro civarında. F.Bahçe bu yüzden satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

OPSİYON FİYATI DÜŞMELİ…

Fenerbahçe'nin Aston Villa yönetimiyle de temasa geçip kiralama seçeneğini konuşacağı, satın alma opsiyonunu da 8'den 6 milyon Euro'ya çekmeyi teklif edeceği de ifade ediliyor.

ÜCRETİNİN TAMAMI VERİLECEK

Trezeguet'e ise Aston Villa'dan aldığı ücretin tamamı verilecek. 25 yaşında ve 1.79 boyunda olan Mısırlı futbolcu, sol ve sağ kanadın dışında forvet arkasında da görev yapabiliyor.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için