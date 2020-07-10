Fenerbahçe'den transferde Perotti hamlesi

Fenerbahçe, Roma'da forma giyen Arjantinli futbolcu Diego Perotti'nin transferi için görüşmelere başladı.

Haber; Sporx.com
Fenerbahçe'den transferde Perotti hamlesi
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10 Temmuz 2020 00:11
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir hamle daha yaptı ve Roma'da forma giyen Diego Perotti ile görüşmelere başladı.

TRTSpor'un Son Dakika bantıyla geçtiği habere göre; Fenerbahçe, Roma forması giyen Diego Perotti için resmi teklif yaptı. Oyuncunun menajeriyle görüşmeler başladı. Büyük bir sürpriz yaşanmazsa Fenerbahçe kısa bir süre içerisinde transfere nokta koyacak" denildi.

Roma ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan 31 yaşındaki futbolcu, sol kanat, sağ kanat ve 10 numara mevkilerinde forma giyiyor. Kariyerine Sevilla'da başlayan Arjantinli futbolcu, Boca Juniors, Genoa ve Roma'da forma giydi.



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