Yaz transfer döneminde transferlerini emojiyle açıklayan Fenerbahçe, ara transfer döneminde ise karşılıklı tezahüratla duyurmaya başlamıştı.Sadık Çiftpınar transferinde Fenerbahçe twitter hesabından, "Tribünler, hep dillerde" tezahüratının videosunu attı. Sadık ise bu tezahürata, "Bu sevda bitmez gönüllerde." cevabını vermişti. Fenerbahçe ise bu paylaşımın ardından, "Yuvana hoş geldin Sadık Çiftpınar, omuz omuza nice zaferlere" cevabını verdi. Sadık bunun üzerine Fenerbahçe formalı fotoğrafını paylaştı.Fenerbahçe, son olarak, "Dünya döndükçe sürecek, kalpleri hep titretecek, dillerden hiç düşmeyecek..." tezahüratını atınca sarı lacivertli taraftarlar sosyal medyayı adeta ayağa kaldırdı.Fenerbahçe'nin bu paylaşımıyla hangi transferi açıklayacağı merak konusu oldu.