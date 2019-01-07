  •  
    Ocak ateşi!.. Cengiz için iki devden iki yeni teklif
  •  
    G.Saray'a rakip oluyor; "Para hiç sorun değil"
  •  
    "G.Saray'a mı gidecek? Hiçbir yere bırakmam"
  •  
    Türkiye'de her saniye bir TRANSFER geliyor!..
  •  
    G.Saray'a PARA gelince dev operasyon başladı!

Fenerbahçe'den transfer sinyalleri!

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde emojiyle transfer açıklama geleneğini bu kez tezahüratla açıklamaya çevirdi. Son paylaşım heyecanı artırdı.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe'den transfer sinyalleri!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ocak 2019 18:25
Yaz transfer döneminde transferlerini emojiyle açıklayan Fenerbahçe, ara transfer döneminde ise karşılıklı tezahüratla duyurmaya başlamıştı.

Sadık Çiftpınar transferinde Fenerbahçe twitter hesabından, "Tribünler, hep dillerde" tezahüratının videosunu attı. Sadık ise bu tezahürata, "Bu sevda bitmez gönüllerde." cevabını vermişti. Fenerbahçe ise bu paylaşımın ardından, "Yuvana hoş geldin Sadık Çiftpınar, omuz omuza nice zaferlere" cevabını verdi. Sadık bunun üzerine Fenerbahçe formalı fotoğrafını paylaştı.

Fenerbahçe, son olarak, "Dünya döndükçe sürecek, kalpleri hep titretecek, dillerden hiç düşmeyecek..." tezahüratını atınca sarı lacivertli taraftarlar sosyal medyayı adeta ayağa kaldırdı.

Fenerbahçe'nin bu paylaşımıyla hangi transferi açıklayacağı merak konusu oldu.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için