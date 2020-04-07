Fenerbahçe'den transfer hamlesi; teklifi açıkladılar

Önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'nin Internacional'da futbol hayatını sürdüren Patrick için teklifte bulunduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
Fenerbahçe'den transfer hamlesi; teklifi açıkladılar
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07 Nisan 2020 09:45
Daha önce ülkemizde Gaziantepspor forması giymiş ve sonrasında döndüğü Brezilya'da Fenerbahçe'nin de gündemine gelmiş isimlerden Patrick, takımı Internacional'den ayrılmaya hazırlanıyor.

ESPN'den Jorge Nicola'nın haberine göre oyuncunun menajeri, Flamengo ve Corinthians'ın Patrick ile ilgilendiğini açıkladı.

Yine aynı haberde 2018 yılında Fenerbahçe'nin devreye girip 8 milyon Euro önerdiği belirtildi.

O dönemde Patrick'i takımda tutmayı tercih eden Internacional Yönetimi, bugün resmi bir teklif gelmesi durumunda oyuncuyla yollarını ayırabilir.

2019-20 sezonunun devre arasında da Fenerbahçe'nin Patrick için görüşmeler yaptığı iddia edilmişti.

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