Fenerbahçe'den Trabzonspor'a: 'Herkes haddini bilecek'

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Göztepe maçının beIN Sports tarafından 2. kanalda verilmesine tepki göstermesi sonrasında 1. kanalda maçı verilen Fenerbahçe'den açıklama geldi.
Fenerbahçe yöneticisi Mustafa Kemal Danabaş, "Herkes haddini bilecek" pankartıyla birlikte "60 yıllık ligin liderinin maçı her daim 1. Kanaldan verilir. Bu böyle biline!" şeklinde bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe yöneticisi Mustafa Kemal Danabaş, "Herkes haddini bilecek" pankartıyla birlikte "60 yıllık ligin liderinin maçı her daim 1. Kanaldan verilir. Bu böyle biline!" şeklinde bir paylaşım yaptı.