Fenerbahçe'den Trabzonspor öncesi flaş karar!

Fenerbahçe'de Göztepe maçı için geri sayıma geçilirken, zorlu deplasman öncesi Gökhan Gönül'ün durumu belirsizliğini koruyor.



Üst adelesinde sertleşme olan tecrübeli sağ bek takımdan ayrı şekilde çalışmalarını sürdürüp tedavisini oluyor. Durumu çok ciddi olmasa da gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçı da büyük önem taşıyor. Bu nedenle Gökhan'ın iyileşse bile riske edilmemesi veya maça kulübede başlaması gündemde. Gökhan'ın oynamaması durumunda yerine yeni transfer Nazım Sangare forma giyecek.



Ligin en önemli sağ beklerinden olan ve birçok takımın gündemine gelen milli yıldız Sangare'ye güven tam. Sangare'nin Gökhan'ın alternatifi olarak oynama ihtimali içinse yetkililer, "Biz bu takımı bunun için kurduk. Her maçın ve puanın şampiyonlukta büyük önemi var" ifadesini kullandı.



Sarı-lacivertlilerde sadece sağ bekte değil, sol bek, orta saha, ileri uç ile kanatlarda da benzer rekabet ve derinlik söz konusu. Teknik direktör Erol Bulut'un kafasında ideal bir ilk 11 olsa bile alternatif isimler de kalite olarak ideal takıma yakın. Dolayısıyla futbolcuların hafif sakatlıkları olduğunda teknik heyetin risk almadan diğer isimlere şans verme ihtimali neredeyse tüm bölgeler için geçerli.



