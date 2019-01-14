Fenerbahçe'den Tolgay Arslan ve Serdar Aziz mesajı

Beşiktaşlı Tolgay Arslan ve Galatasaraylı Serdar Aziz'in transferinde beklemeye geçen Fenerbahçe'nin taktik değiştirdiği ortaya çıktı...İki futbolcuyla de her konuda anlaşan ancak ezeli rakipleriyle yaptığı görüşmelerden şu ana kadar sonuç alamayan Sarı-Lacivertliler, B planını devreye soktu.Alınan bilgilere göre Fenerbahçe transferde çok sabırlı davranacak. Sarı-Lacivertliler, maaş yükü nedeniyle Beşiktaş ve G.Saray'ın Tolgay ile Serdar Aziz'le yolları ayırmak zorunda kalacağını düşünüyor.F.Bahçe yönetimi gerekirse ara transfer döneminin son günü olan 31 Ocak'a kadar bekleyecek. Eli çok daha güçlenecek olan Sarı-Lacivertliler, istediği şartlarda iki yıldıza imza attırmanın planını yapıyor.Yöneticilerin Serdar Aziz ve Tolgay'adiye haber gönderdiği gelen bilgiler arasında yer alıyor