Fenerbahçe'den tepki; 'Cüneyt Çakır, kaptanı atarak şovunu yaptı'

Fenerbahçeli futbolcular maçın ardından hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi.Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre; Çakır'ın maça şov yapmaya çıktığını ifade eden sarı-lacivertliler,dediler.Fenerbahçeli yöneticiler ise Çakır'ın yanı sıra VAR hakemleri Suat Arslanboğa ve Özgür Yankaya'ya tepkiliydi. Hosseini'nin elle oynaması sonucunda oluşan pozisyonun penaltı olduğunu belirten yöneticiler,ifadelerini kullandılar.Maçın devre arasında Emre Belözoğlu ile hakem Cüneyt Çakır arasında sıcak anlar yaşandı. Emre, soyunma odası girişinde Çakır'a kendisini neden attığını sordu.Çakır yanıt vermezken, Emre'nindediği öğrenildi.