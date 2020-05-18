Fenerbahçe'den teklif; 2 milyon euro + takas

Fenerbahçe, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Berat Ayberk Özdemir için Gençlerbirliği'nin kapısını aşındırıyor.Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, sarı-lacivertliler sözleşmesi devam eden "Yeni Ozan Tufan" için Ankara ekibine 2 milyon euro bonservisin yanı sıra oyuncu teklifinde bulundu.Berat'ın takıma katılması halinde Ozan Tufan'a gelen teklifler daha rahat değerlendirilecek. Genç orta saha oyuncusu bu sezon Süper Lig'de 23 maçta forma giymiş bir de gol kaydetmiştiSon olarak Ankaragücü'nü çalıştıran teknik direktör Mustafa Kaplan, eski oyuncusu Berat Özdemir'in Trabzon'un kapısından döndüğünü açıklamıştı. Berat'ın geleceğinin çok parlak olduğunu belirten Kaplan, "Berat'ı Trabzonspor istemişti. Hatta Avrupa'dan Napoli ve Udinese'nin de listesindeydi. Ancak transferi olmadı. Mutlaka üst seviyelere çıkacaktır" dedi.