Fenerbahçe'den taraftara özel teşekkür!

Fenerbahçe, ''Taraftarımıza Teşekkürlerimizle'' başlığı ile paylaştığı yazıda, Feyenoord karşılaşmasında stadı dolduran taraftarlara teşekkür etti.
Sarı-lacivertlilerin resmi hesabından yapılan açıklama şu şekilde;
''#Yeniden Fenerbahçe diyerek sokakta yan yana, sahada kol kola, salonda omuz omuza ilham veren bir spor kültürü oluşturmak ve hedeflerimize ulaşmak amacıyla başladığımız yeni sezon öncesinde, camiamızın kenetlenerek kulübümüze verdiği destek son derece mutluluk vericidir.
Kombine satışlarının başlaması itibariyle gecesini gündüzüne katarak kombineleri tüketen, 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde ilk üç günde Fenerium'lara hücum ederek tarihi rekor kırmamızı sağlayan, göreve geldiğimiz günden bu yana kongre üyesi olmak için başvuruda bulunan ve son olarak dün akşam oynadığımız Feyenoord karşılaşmasında mabedimizi karnaval yerine çeviren büyük Fenerbahçe taraftarının önünde saygıyla eğiliyoruz.
Taraftarımızın bu birlik ve bütünlüğü, en büyük gücümüz, başarıya olan sonsuz inancımız ve en önemli motivasyon kaynağımızdır.
Fenerbahçe'mizin Büyük Taraftarına göstermiş oldukları destek ve inanç için sonsuz teşekkür ederiz.
Öte yandan, Çubuklu'nun mücadele ettiği stadyumlarda, salonlarda sporcularımıza destek sağlarken, öncü ve örnek bir kulüp olma hedefimizinden de taviz vermememiz gerektiği asla unutulmamalıdır. Bu bağlamda dün akşam stadımızda oynanan Feyenoord maçının ikinci yarısında yaşanan küfür olayını tasvip etmediğimizi belirtir, üzüntülerimizi ifade ederiz.
Taraftarlarımıza her zamankinden daha fazla ihtiyacımızın olduğu bu dönemde tüm destekleriniz için minnettarız.
Yeni sezonda ancak hep birlikte başarabiliriz.
Kalpler Beraber.''Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Sarı-lacivertlilerin resmi hesabından yapılan açıklama şu şekilde;
''#Yeniden Fenerbahçe diyerek sokakta yan yana, sahada kol kola, salonda omuz omuza ilham veren bir spor kültürü oluşturmak ve hedeflerimize ulaşmak amacıyla başladığımız yeni sezon öncesinde, camiamızın kenetlenerek kulübümüze verdiği destek son derece mutluluk vericidir.
Kombine satışlarının başlaması itibariyle gecesini gündüzüne katarak kombineleri tüketen, 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde ilk üç günde Fenerium'lara hücum ederek tarihi rekor kırmamızı sağlayan, göreve geldiğimiz günden bu yana kongre üyesi olmak için başvuruda bulunan ve son olarak dün akşam oynadığımız Feyenoord karşılaşmasında mabedimizi karnaval yerine çeviren büyük Fenerbahçe taraftarının önünde saygıyla eğiliyoruz.
Taraftarımızın bu birlik ve bütünlüğü, en büyük gücümüz, başarıya olan sonsuz inancımız ve en önemli motivasyon kaynağımızdır.
Fenerbahçe'mizin Büyük Taraftarına göstermiş oldukları destek ve inanç için sonsuz teşekkür ederiz.
Öte yandan, Çubuklu'nun mücadele ettiği stadyumlarda, salonlarda sporcularımıza destek sağlarken, öncü ve örnek bir kulüp olma hedefimizinden de taviz vermememiz gerektiği asla unutulmamalıdır. Bu bağlamda dün akşam stadımızda oynanan Feyenoord maçının ikinci yarısında yaşanan küfür olayını tasvip etmediğimizi belirtir, üzüntülerimizi ifade ederiz.
Taraftarlarımıza her zamankinden daha fazla ihtiyacımızın olduğu bu dönemde tüm destekleriniz için minnettarız.
Yeni sezonda ancak hep birlikte başarabiliriz.
Kalpler Beraber.''Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın