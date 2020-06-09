Fenerbahçe'den Tahir Karapınar'a teklif

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, 53 yaşındaki teknik direktör Tahir Karapınar'a teklif yaptığı kaydedildi.TRT Spor'un haberine göre Tahir Karapınar'ın Fenerbahçe'de sezon sonuna kadar teknik direktör olarak görev yapacağı ve önümüzdeki sezon da altyapıda görev alacağı iddia edildi.Tahir Karapınar Altay'da başladığı yardımcı antrenörlük kariyerinde siyah beyazlı takımın teknik direktörlüğünü yapmış, daha sonra Gaziantepspor ve Manisaspor ile Konyaspor'da yardımcı antrenörlük görevleri yapmıştı.