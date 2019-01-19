Chelsea'nin kanat oyuncusu Victor Moses için temasları sürdüren Fenerbahçe'nin aynı takımdan Danny Drinkwater için de teklif yaptığı ileri sürüldü.Eklipse Sport Radio'nun haberine göre 28 yaşındaki orta saha da Maviler'de Moses gibi 'gönderilecekler' listesinde...İlk yarıda sadece Community Shield kupasında 30 dakika şans bulabilen Drinkwater, oyun kurucu ve ön libero olarak görev yapıyor. Manchester United alt yapısında yetişen tecrübeli isim, 2017'de 37 milyon euro'ya Leicester'dan transfer edilmişti.