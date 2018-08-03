Fenerbahçe'den sürpriz 10 numara hamlesi

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNANACAK MAÇLAR KRİTİK

Gençlik operasyonunu tamamlayan Fenerbahçe, kadroya tecrübeli isimleri katmanın planlarını yapıyor. Fas basınının iddiasına göre'ı kadrosuna katmak istiyor.Fransa'nın Nantes kulübüne katılmak üzereyken maaş konusunda anlaşamaması nedeniyle masadan kalkan Faslı oyuncu içindevrede olduğu kaydedildi.Halihazırda Benfica'nın sözleşmeli futbolcusu olan Taarabt konusundaki gelişmelerin, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak ön eleme karşılaşmalarının ardından hızlanması bekleniyor.Kariyeri boyunca istikrarlı forma şansı bulamayan 29 yaşındaki 10 numara,ve son olarakforması giymişti.Öte yandan Fenerbahçe'de Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe gibi isimlerin olması Faslı oyuncunun sarı-lacivertlilere katılmasında önemli rol oynayabilir.