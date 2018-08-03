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Fenerbahçe'den sürpriz 10 numara hamlesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için Fas'tan sürpriz bir iddia geldi. Sarı-lacivertlilerin, Benfica'dan ayrılması beklenen Adel Taarabt'ın peşinde olduğu yazıldı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Fenerbahçe'den sürpriz 10 numara hamlesi
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03 Ağustos 2018 16:33
Gençlik operasyonunu tamamlayan Fenerbahçe, kadroya tecrübeli isimleri katmanın planlarını yapıyor. Fas basınının iddiasına göre Fenerbahçe, Adel Taarabt'ı kadrosuna katmak istiyor. 

Fransa'nın Nantes kulübüne katılmak üzereyken maaş konusunda anlaşamaması nedeniyle masadan kalkan Faslı oyuncu için Fenerbahçe'nin devrede olduğu kaydedildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNANACAK MAÇLAR KRİTİK

Halihazırda Benfica'nın sözleşmeli futbolcusu olan Taarabt konusundaki gelişmelerin, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak ön eleme karşılaşmalarının ardından hızlanması bekleniyor.

Kariyeri boyunca istikrarlı forma şansı bulamayan 29 yaşındaki 10 numara, Lens, Tottenham, QPR, Fulham, Milan, Benfica ve son olarak Genoa forması giymişti.

Öte yandan Fenerbahçe'de Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe gibi isimlerin olması Faslı oyuncunun sarı-lacivertlilere katılmasında önemli rol oynayabilir.



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