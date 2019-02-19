Fenerbahçe'den sonra tam gaz; 'Neredesin Aatif?'

Fenerbahçe'de geçen sezon en çok tartışılan konu olan Aatif - Valbuena polemiği, Faslı oyuncunun Ç.Rize'ye gitmesinin ardından daha ironik bir hal aldı! Sabah Gazetesi'nde yer alan "Neredesin Aatif?" başlıklı haber şu şekilde oldu...Geçen sezon 18 maça 11'de başlayan Aatif, 15 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet görmüştü. Sezonun ilk yarısını F.Bahçe'de kadro dışı olarak tamamlayan Faslı oyuncu, Rize'de 11'de çıktığı 4 maçta aldığı 3 galibiyet 1 beraberlik ile 'kazanan' oyuncu özelliğini sürdürüyor!Geçtiğimiz yıl kulübede olduğu için teknik direktör Aykut Kocaman'ın büyük eleştiriler almasına neden olan Valbuena ise 11'de başladığı 16 maçta 6 galibiyet 7 beraberlik 3 mağlubiyet görmüştü.Kocaman ve Aatif gitti, ancak Valbuena'nın performansında değişen bir şey olmadı. Fransız oyuncu bu sezon 22 lig maçında 7 kez 11'de başlayabildi. Bu 7 maçta F.Bahçe sadece 1 kez kazandı, 4 maç berabere bitti, sarı-lacivertliler 2 kez yenildi.