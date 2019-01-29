Transfer döneminde adıile anılaniçin sürpriz bir takım devreye girdi.Golcü oyuncuiçin Belçika temsilcisidevreye girdiği ortaya çıktı.Anderlecht, Benfica'yateklifinde bulundu. Belçika temsilcisinin Benfica ile anlaşmaya yakın olduğu ancak Facunda Ferreyra'nın bu teklife sıcak bakmadığı belirtildi. Portekiz basınına göre Anderlecht cephesi Ferreyra ile görüşmelerini sürdürüyor.Benfica, 27 yaşındaki oyuncuyu sezon başında Shakhtar Donetsk'ten bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmıştı. Ferreyra bu sezon Benfica formasıyla 8 resmi maçta sadece 1 gole imza atabildi.