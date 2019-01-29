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Fenerbahçe'den sonra Anderlecht de istedi

Fenerbahçe ve ile anılan Facundo Ferreyra için Anderlecht kiralama teklifinde bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Fenerbahçe'den sonra Anderlecht de istedi
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29 Ocak 2019 20:20
Transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Facundo Ferreyra için sürpriz bir takım devreye girdi.

Golcü oyuncu Facundo Ferreyra için Belçika temsilcisi Anderlecht devreye girdiği ortaya çıktı.

Anderlecht, Benfica'ya 1,5 yıllık kiralama teklifinde bulundu. Belçika temsilcisinin Benfica ile anlaşmaya yakın olduğu ancak Facunda Ferreyra'nın bu teklife sıcak bakmadığı belirtildi. Portekiz basınına göre Anderlecht cephesi Ferreyra ile görüşmelerini sürdürüyor.

Benfica, 27 yaşındaki oyuncuyu sezon başında Shakhtar Donetsk'ten bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmıştı. Ferreyra bu sezon Benfica formasıyla 8 resmi maçta sadece 1 gole imza atabildi.



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