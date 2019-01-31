Fenerbahçe'den son gün sürpriz; Miha Zajc

MIHA ZAJC KİMDİR?

Transferin son saatlerini hareketli geçiren Fenerbahçe, sürpriz bir isim için Empoli ile masaya oturdu.Serie A ekiplerinden Empoli'ye orta saha oyuncusu Miha Zajc'in transferi için Empoli ile anlaşmaya sağlayan Fenerbahçe, 24 yaşındaki Sloven oyuncu için 5 milyon euro bonservis bedeli ve Salih Uçan'ı verecek. Empoli, Salih Uçan'ın bir sonraki satışından da %15 Fenerbahçe'ye pay verecek.2022 yılına kadar Empoli ile sözleşmesi bulunan Miha Zajc bu sezon Serie A'da 20 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.1 Temmuz 1994: Slovenya: Sempeter pri Gorici: 24: 1,78: 10 Numara, Merkez Orta Saha: Çift: Empoli: 30 Haziran 2022: Slovenya Alt Yaş: 18 maç 2 gol | Slovenya: 9 maç 2 gol: 6 milyon Euro: 21 maçta 3 gol 3 asist