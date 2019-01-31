Fenerbahçe'den son gün sürpriz; Miha Zajc

Transferin son saatlerini hareketli geçiren Fenerbahçe, sürpriz bir isim için Empoli ile masaya oturdu.
Serie A ekiplerinden Empoli'ye orta saha oyuncusu Miha Zajc'in transferi için Empoli ile anlaşmaya sağlayan Fenerbahçe, 24 yaşındaki Sloven oyuncu için 5 milyon euro bonservis bedeli ve Salih Uçan'ı verecek. Empoli, Salih Uçan'ın bir sonraki satışından da %15 Fenerbahçe'ye pay verecek.
2022 yılına kadar Empoli ile sözleşmesi bulunan Miha Zajc bu sezon Serie A'da 20 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
MIHA ZAJC KİMDİR?
Doğum tarihi: 1 Temmuz 1994
Uyruğu: Slovenya
Doğduğu il: Sempeter pri Gorici
Yaşı: 24
Boyu: 1,78
Mevki: 10 Numara, Merkez Orta Saha
Ayak: Çift
Güncel kulüp: Empoli
Sözleşme bitiş tarihi: 30 Haziran 2022
Milli takım: Slovenya Alt Yaş: 18 maç 2 gol | Slovenya: 9 maç 2 gol
Güncel piyasa değeri: 6 milyon Euro
Bu sezonki istatistikleri: 21 maçta 3 gol 3 asist
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Serie A ekiplerinden Empoli'ye orta saha oyuncusu Miha Zajc'in transferi için Empoli ile anlaşmaya sağlayan Fenerbahçe, 24 yaşındaki Sloven oyuncu için 5 milyon euro bonservis bedeli ve Salih Uçan'ı verecek. Empoli, Salih Uçan'ın bir sonraki satışından da %15 Fenerbahçe'ye pay verecek.
2022 yılına kadar Empoli ile sözleşmesi bulunan Miha Zajc bu sezon Serie A'da 20 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
MIHA ZAJC KİMDİR?
Doğum tarihi: 1 Temmuz 1994
Uyruğu: Slovenya
Doğduğu il: Sempeter pri Gorici
Yaşı: 24
Boyu: 1,78
Mevki: 10 Numara, Merkez Orta Saha
Ayak: Çift
Güncel kulüp: Empoli
Sözleşme bitiş tarihi: 30 Haziran 2022
Milli takım: Slovenya Alt Yaş: 18 maç 2 gol | Slovenya: 9 maç 2 gol
Güncel piyasa değeri: 6 milyon Euro
Bu sezonki istatistikleri: 21 maçta 3 gol 3 asist
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın