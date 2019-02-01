Fenerbahçe'den Slimani ve transfer açıklaması

Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, Göztepe ile oynanan maçın ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.Semih Özsoy, takımın genel performansını değerlendirirken transferler konusunda da konuştu.Tolgay Arslan ve yeni gelen transferle ilgili konuşan Semih Özsoy ''Transfer döneminde yapmak istediklerimizi yaptığımız için mutluyuz. İstediğimiz oyuncuları, bizi isteyen oyuncuları kadroya kattığımız için mutluyuz. Tolgay Arslan'ın hemen, daha 1. dakikada adapte olması çok mutluluk verdi. Art niyet değil ama kötü yönetim Bursa ve Malatya maçlarında oldu, buna inanıyoruz. Hiçbir zaman konuşmuş olmak için konuşmuyoruz. Ağır ya da kırıcı şeyler söylemememiz, burada ısrarcı olmayacağımız anlamına gelmez. Hakemlerin daha dikkatli olmasını isteriz. Dev çınar Fenerbahçe'ye bir şey olmaz ama hata yapanlar bunların altında kalırlar. Ligde alışık olmadığımız bir yerdeyiz, kimsenin beklemediği yerlere geleceğiz'' şeklinde konuştu.Slimani ile ilgili soruyu da yanıtlayan Özsoy, ''Elimizde paramız var. Stratejik olarak beklediğimiz hamleleri, bizim istediğimiz şekilde bitirdik. Fenerbahçe'miz her yerde iyi, futbolda bir sıkıntımız vardı. İnşallah her şey güzel olacak'' dedi.