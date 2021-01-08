Fenerbahçe'den Simon Deli sürprizi

Fenerbahçe'nin Club Brugge forması giyen Simon Deli ile temasa geçtiği ileri sürüldü.

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Fenerbahçe'den Simon Deli sürprizi
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08 Ocak 2021 11:51
Fenerbahçe'nin stoper için tek adayı Sokratis değil. Çıkan haberlere göre Sarı-Lacivertliler, Fildişi Sahilli stoper Simon Deli'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Belçika temsilcisi Club Brugge'nin, eski oyuncusu Stafano Denswil'i Bologna'dan geri getireceği, bu transfer sonrası Deli'nin ayrılmasına onay verileceği belirtildi.

Fenerbahçe, 29 yaşındaki stoperi satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Club Brugge, geçen sezon Deli için Slavia Prag'a 2.5 milyon Euro ödemişti.



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