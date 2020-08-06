Fenerbahçe'den, 'Sevgi Limit Tanımaz' tişörtü!

Fenerbahçe, yeni bir ürünün satışa çıkarıldığını açıkladı.Sarı - lacivertliler, TFF'nin harcama limitini açıklamasının ardından bu karara tepki göstermiş ve radikal kararlar alınabileceğini duyurmuştu.Fenerbahçe, son dönemde transfer açıklamalarında da kullandığı "Sevgi Limit Tanımaz" sloganı ile bir tişört çıkardı.Yeni tasarım özel tişört, 49,95 liradan satışa çıkarıldı.