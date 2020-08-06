Fenerbahçe'den, "Sevgi Limit Tanımaz" tişörtü!

Fenerbahçe, son dönem sloganı olan "Sevgi Limit Tanımaz" sözleriyle tişört yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Fenerbahçe'den, 'Sevgi Limit Tanımaz' tişörtü!
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06 Ağustos 2020 15:51
Fenerbahçe, yeni bir ürünün satışa çıkarıldığını açıkladı.

Sarı - lacivertliler, TFF'nin harcama limitini açıklamasının ardından bu karara tepki göstermiş ve radikal kararlar alınabileceğini duyurmuştu.

Fenerbahçe, son dönemde transfer açıklamalarında da kullandığı "Sevgi Limit Tanımaz" sloganı ile bir tişört çıkardı.

Yeni tasarım özel tişört, 49,95 liradan satışa çıkarıldı.






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