Fenerbahçe'den Serdar Aziz'in sakatlığı için açıklama

Fenerbahçe'den Serdar Aziz'in sağlık durumu hakkında açıklama geldi.

Haber; AA
Fenerbahçe'den Serdar Aziz'in sakatlığı için açıklama
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17 Haziran 2020 19:55
Fenerbahçe Kulübü, milli stoperi Serdar Aziz'in sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Trabzonspor maçında aldığı darbe sonucu oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Serdar Aziz'e dizindeki ağrı nedeniyle tedavi ve takımdan ayrı özel program uygulanmaktadır. Oyuncumuzun Kasımpaşa maçında oynayıp oynayamayacağı henüz netleşmemiştir." ifadeleri kullanıldı.

Serdar, Trabzonspor karşılaşmasında Alexander Sörloth ile çıktığı bir hava topu mücadelesinde sakatlanmış ve oyuna devam edememişti.



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