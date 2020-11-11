Fenerbahçe'den Samatta için sakatlık açıklaması

Mbwana Samatta'nın Tanzanya milli takımında sakatlık geçirdiği iddia edilmişti.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'den Samatta için sakatlık açıklaması
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11 Kasım 2020 12:57
Fenerbahçe'nin Tanzanyalı forveti Mbwana Samatta'nın milli takımının salı günü Burundi ile oynadığı hazırlık maçında sakatlandığı ve 10 gün sahalardan uzak kalacağı iddia edilmişti.

Sarı lacivertliler resmi internet sitesinden bunu yalanladı ve şu ifadeleri kullandı;

"Oyuncumuz Samatta'nın milli maçta sakatlandığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Samatta Konyaspor maçında hafif bir sakatlık yaşamış ve milli takımdan affını istemiştir. Ancak Tanzanya Milli Takımı ülkemizde kamp yaptığından dolayı milli takım antrenörü tarafından kampa çağrılmıştır. Görüşme sonrası Türkiye'de kalması uygun görülmüştür."



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