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Fenerbahçe'den sağ kanat için 21'lik sürpriz

21 yaşındaki Marian Shved bu sezon ligde 17 maçta 8 gol atarken, 3 asist yaptı. 2020'ye kadar sözleşmesi olan genç yıldızla ilgili son kararı Ersun Yanal verecek.

Kaynak: Takvim
Fenerbahçe'den sağ kanat için 21'lik sürpriz
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16 Ocak 2019 09:30
Golcü ve genç kanat oyuncularını yakın takibe alan Fenerbahçe'nin gündemine yeni bir isim girdi... Scout ekibinin, Karpaty formasını giyen Marian Shved'i gözüne kestirdiği öğrenildi.

ARAŞTIRMALAR BAŞLADI

21 yaşındaki Ukraynalı yıldız bu sezon ligde 17 maçta 8 gol ve 3 asistlik performansıyla 11 gole direkt katkı yaptı. Fenerbahçe yönetimi, Shved konusunda araştırmalara başlarken, genç yıldızla ilgili son kararı Ersun Yanal verecek.

İSPANYA'DA YAPAMADI

Karpaty altyapısında yetişen Marian Shved ardından Sevilla futbol akademisine transfer oldu ve alt yaş kategorilerinde forma giydi. Ancak İspanya'da tutunamayan Ukraynalı oyuncu yeniden Karpaty'nin yolunu tuttu..

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