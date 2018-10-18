Fenerbahçe'den Rafinha harekatı!

Ligde ilk 8 haftada aldığı sonuçlarla taraftarını üzentransfer harekatı şimdiden başladı.Sarı-Lacivertiler, Ocak ayı transfer döneminde orta sahasını yıldız bir oyuncuyla güçlendirmek istiyor. F.Bahçe'nin transferde ilk hedefi ise Barcelona'da forma giyen orta saha oyuncusu Rafinha.F.Bahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli'nin önümüzdeki günlerde Barcelona'ya hareket ederek İspanyol kulübüyle görüşmesi bekleniyor. Görüşmede transfer masaya yatırılacak..F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un da Barcelona ile olan iyi ilişkilerini kullanarak bu transferi sonlandırmak istiyor. Kanarya, Brezilyalı orta saha oyuncusu Rafinha'yı FFP kuralları nedeniyle kiralama peşinde.Geçen sezon Inter'de kiralık olarak forma giyen Rafinha bu sezon Barcelona'da iki lig maçına çıktı ve 59 dakika süre aldı. Barça'da bu sezon toplamda 4 maça çıkan Sambacı'nın golü ve asisti bulunmuyor.