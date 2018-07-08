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Fenerbahçe'den Pjaca için yeni formül!

Kiralık oyunculara yönelen F.Bahçe, Rota'yı Juventus'un yıldızı Pjaca'ya kırdı. İtalyan ekibinde şans bulamayan Hırvat yıldızın tapusu ise el yakıyor. Bu sebeple kiralama formülü devreye sokuldu.

Kaynak: Akşam
Fenerbahçe'den Pjaca için yeni formül!
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08 Temmuz 2018 09:29
Fenerbahçe sağ gösterip sol vurmaya hazırlanıyor. Uzun süredir Barcelona'nın yıldızlarıyla adı geçen Sarı-Lacivertliler, kancayı Juventus'un Hırvat yıldızı Marko Pjaca'ya taktı.

Juventus, geçen sezon Schalke'ye kiraladığı 23 yaşındaki oyuncusunu bu sezon da kiralık olarak iyi bir takıma yollamak istiyor. Siyah-Beyazlılar'ın hocası Massimo Allegri, Pjaca'nın temelli gidişine razı değil. Piyasası yüksek olan oyuncu için Fenerbahçe'nin de bu girişimde bulunması beklenmiyor.

HÜCUMDA TAM JOKER

Sarı-Lacivertliler, bu transferle hücumdaki elini güçlendirmek istiyor. 23 yaşındaki oyuncunun esas bölgesi sol kanat, ancak sağ kanat ve forvette de rahatlıkla oynayabiliyor. 1.86 boyunda olmasına rağmen oldukça teknik bir oyuncu. Juventus yetenekli oyuncuya her ne kadar şans vermese de oyuncunun tapusuyla gitmesine sıcak bakmıyor. Pjaca, Hırvatistan'ın kemik kadrosunda rotasyon olarak değerlendiriliyor.

2021'de boşa çıkıyor

Marko Pjaca'nın, Juventus ile olan sözleşmesi 2021'de sona eriyor. İtalyan devi, oyuncunun bonservisini 2016'da Dinamo Zagreb'den 23 milyon euro karşılığında almıştı. Yani Pjaca, Juventus'un gelecek için yatırım yaptığı önemli projelerden. Ara transfer döneminde oyuncuyu kiralayan Schalke, Pjaca'nın bonservisi için teklif yapmış ama kabul edilmemişti. Sarı-Lacivertli kulübün ise satın alma opsiyonu konusunda ısrarcı olmayacağı da öğrenildi. Her şey kısa süre içinde netleşecek.



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