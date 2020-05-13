Fenerbahçe'den Palomino atağı

Sarı-lacivertilerin son iki sezonda en çok sıkıntı yaşadığı bölgelerden biri olan savunma için yeni isimler gündeme gelmeye başladı.Fenerbahçe, daha önce temas kurduğu isimlerden Palomino ile ikinci bir görüşme gerçekleştirdi. Yönetimin 3 sezondur formasını giydiği Atalanta ile sözleşmesi bitecek olan Arjantinli stoper için menajeriyle masaya oturdu.30 yaşındaki oyuncunun bonservisi elinde olacağı için yıllık ücretini yüksek tuttuğu; F.Bahçe'nin ise bu konuda pazarlık yaptığı iddia edildi. Palamino, bu sezon 28 resmi maçta forma giydi.