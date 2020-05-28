Fenerbahçe'den Orhan Ak yalanlaması

Fenerbahçe'den Orhan açıklaması geldi! Sportif direktörlük koltuğuna oturmaya hazırlanan Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'de birlikte çalıştığı Orhan Ak'ı yardımcısı olarak belirlediği iddia edilmişti. Sarı lacivertlilerden jet açıklama yapıldı.
Kulübün resmi sitesinden yapılan duyuruda, "Orhan Ak'ın kulübümüzde görev alacağına dair haberler tamamen gerçek dışıdır. Bilgilerinize sunarız." ifadelerine yer verildi.
Akşam Gazetesi'nde bugün çıkan haberde, "Henüz resmi olarak görevi açıklanmayan Orhan Ak'ın özellikle futbolcu izleme ve seçimi konusunda Emre Belözoğlu'yla birlikte çalıştığı" yazılmıştı
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Kulübün resmi sitesinden yapılan duyuruda, "Orhan Ak'ın kulübümüzde görev alacağına dair haberler tamamen gerçek dışıdır. Bilgilerinize sunarız." ifadelerine yer verildi.
Akşam Gazetesi'nde bugün çıkan haberde, "Henüz resmi olarak görevi açıklanmayan Orhan Ak'ın özellikle futbolcu izleme ve seçimi konusunda Emre Belözoğlu'yla birlikte çalıştığı" yazılmıştı
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın