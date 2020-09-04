Olympiakos ile Fenerbahçe'nin Garry Rodriguez transferi konusunda anlaşma sağladığı ancak Al Ittihad konusunda bir tıkanma olduğu iddia edildi.



Yunanistan'dan Gazzetta'nın haberine göre; Fenerbahçe, Garry Rodrigues'in Olympiakos'a transferine izin verdi. Fenerbahçe'den bonuslarla birlikte 2.5 milyon euro'ya varan bir ücret alan Cape Verdeli oyuncunun, Al Ittihad ile 2 yıllık daha sözleşmesi olduğu belirtildi.



FENERBAHÇE'DEN OLYMPIAKOS'A ONAY



Fenerbahçe, Olympiakos cephesine Garry Rodrigues ile ilgili olarak onay verdi. Fenerbahçe'nin bu kararında, oyuncunun sözleşmesinin yüksek olması ve bütçede yer açmak olduğu bilgisi verildi.



Garry Rodrigues'in tekrar Suudi Arabistan'a ve El Ittihad'a dönmek istemediği de vurgulandı.



EL ITTİHAD SATMAK İSTİYOR



Konuyla ilgili Gazzetta'ya konuşan El Ittihad Hussein El-Sherif, kulübün oyuncuyu artık kiralamak değil satmak niyetinde olduğu ve önceklikle bu formül üzerinde durmak istedikleri kaydedildi.



El Ittihad'dan 4.5 milyon euro ücret alan Garry Rodrigues'in bu sözleşmesi 2023 yazında sona erecek.



