Fenerbahçe'den Obradovic açıklaması

Zeljko Obradovic ülkesine gitti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Obradovic'i havaalanından uğurladı 📺[A Spor] pic.twitter.com/LNgBr7Xfzt



— Sporx (@sporx) June 19, 2020

GÖRÜŞMELER NASIL GEÇTİ?

GİDEREK DAHA SICAK GEÇTİ

SON GÖRÜŞME BU SABAH YAPILDI

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe, Zeljko Obradovic ile yapılan görüşmelerin sonucunu açıkladı."Fenerbahçe Beko Basketbol Takımımızın değerli koçu Zeljko Obradovic ile Başkanımız Ali Koç ve Başkanvekilimiz Semih Özsoy'un yeni sezon planlamalarına dair görüşmeleri tamamlanmıştır.Bu doğrultuda da camiamıza ve kamuoyuna gerekligerçekleştirilecektir.Fenerbahçe Spor Kulübü"Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile sözleşmesi Haziran ayı sonunda bitecek olan Zeljko Obradovic, 19 Haziran öğle saatleri itibariyle son görüşmesini yaptı. Pazartesi günü Belgrad'dan İstanbul'a gelen Obradovic ile o akşam Başkanvekili Semih Özsoy ve Maurizio Gherardini görüştü. Ali Koç, görüşmelere salı günü katıldı. O gün yapılan görüşmelerde taraflar, isteklerini ve taleplerini karşılıklı sundu.Çarşamba günü yapılacak görüşme ise Ali Koç'un acil ilgilenmesi gereken konular nedeniyle perşembe gününe ertelendi. Perşembe günü yapılan toplantıda ilk iki güne göre görüşmeler daha sıcak geçti.Cuma sabahı Ali Koç, Obradovic ile son kez biraraya geldi ve son planını sundu. Obradovic de kendi düşüncelerini paylaşıp cevabını vermek için birkaç gün süre istedi. Sırp başantrenör, bu görüşme sonrası Belgrad'a gitmek üzere görüşmeden ayrıldı. Zeljko Obradovic, ailesi ve menajeriyle görüştükten sonra önümüzdeki hafta içerisinde Fenerbahçe'ye son cevabını verecek.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, pazartesi akşamı FBTV'deki programda, "Bütçemiz gelecek yıl 30 milyon euro civarlarında olamaz. Şu anda basketbolun açığı futbolun açığının yarısı. Bu şartlar altında kalmak isterse, istediği kadar kalabilir. Biz onun liderliğini istiyoruz. Hocamızın kredisi sonsuzdur." ifadelerini kullanmıştı.