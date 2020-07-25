Fenerbahçe'den Novak'a imza parası + 1.4 milyon euro

Sahada olmasa da transferde etkili bir performans ortaya koyan Fenerbahçe tam anlamıyla gaza basmış durumda. Sarı-lacivertliler, Gökhan Gönül ve Filip Novak konusunda da önemli mesafe katetti. Kulüp tarafından henüz doğrulanmasa da Beşiktaş'tan ayrılmayı kafasına koyan 35'lik Gökhan'ın kariyerini çubukluyla bitirmek için müstakbel sportif direktör Emre Belözoğlu ile sözleşti. Fenerbahçe, sol bek sancısını da bu sezon ligde, kupada ağlarını havalandıran Filip Novak'la dindirme kararı aldı.



Henüz Trabzonspor'la anlaşamayan Çek savunmacının da 500 bin euro imza parası ve senelik 1,4 milyon eurodan üç yıllık teklifi kabul ettiği iddia edildi.



TRANSFER LİMİTE BAĞLI



Ancak doludizgin devam eden transfer sürecinde Fenerbahçe'yi asıl zorlayacak konu tamamen duygusal. Finansal sıkıntı içindeki sarı-lacivertliler, finansal fair play anlaşması sebebiyle mayıs sonunda UEFA'ya denk bütçe sunmak zorunda. TFF'nin belirleyeceği harcama limitleri de Fenerbahçe'nin transfer sınırlarını belirleyecek. Sil baştan kadro çalışmasındaki sarı-lacivertliler, FFP gereği ancak elde ettiği kadar bonservis harcaması yapabilecek ve TFF'nin belirlediği limitleri de aşamayacak.



Aksi ağır takdirde yaptırımlarla yüz yüze kalacak. TFF'nin limitleri 3 Ağustos'ta açıklaması bekleniyor.



Geçen sezonki 257 milyon liralık rakama yakın bir limiti olması beklenen Fenerbahçe, bu süreçte kadroda düşünmediği oyunculardan kurtulabilmek için yoğun mesai harcıyor.



