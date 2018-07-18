Fenerbahçe'den NBA'ya bir yıldız daha!

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu James Nunnally, Minnesota Timberwolves ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.



Yahoo'dan Shams Charania'nın haberinde; Nunnally'nin Minnesota Timberwolves ile anlaşma sağladığı belirtilirken, sözleşmenin maddi detayları paylaşılmadı.



Son 2 sezonu Fenerbahçe forması altında geçiren 28 yaşındaki Amerikalı şutör/forvet James Nunnally için sarı lacivertliler geçtiğimiz haftalarda ayrılık açıklamasını yapmıştı. Yazı NBA takımlarıyla deneme antrenmanları yaparak geçiren Nunnally'nin adı son olarak Barcelona ve Baskonia ile anılıyordu.



Nunnally'nin adı Minnesota dışında Houston Rockets, Los Angeles Clippers, Boston Celtics ve San Antonio Spurs ile de anılıyordu.



James Nunnally, geçen sezon çıktığı 29 EuroLeague maçında 9.3 sayı, 2.1 ribaunt ve 1.3 asist ortalamaları yakaladı.



