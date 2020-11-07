Fenerbahçe'den Nando de Colo açıklaması

Fenerbahçe Beko, Nando de Colo'nun sakatlığı nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu

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Fenerbahçe'den Nando de Colo açıklaması
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07 Kasım 2020 12:48
Fenerbahçe Beko - Khimki maçında sakatlanan ve maça geri dönemeyen Nando De Colo'nun 3-4 hafta sonra antrenmanlara başlayabileceği açıklandı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Nando De Colo'nun sağ baldırdaki kas sakatlığı nedeniyle tedavisine başlandı. İdmanlara dönüş süresinin 3-4 hafta olmasını öngörüyoruz. Danilo Barthel'in ise önümüzdeki hafta başında takım idmanlarına başlamasını planlıyoruz."



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