Fenerbahçe Beko - Khimki maçında sakatlanan ve maça geri dönemeyen Nando De Colo'nun 3-4 hafta sonra antrenmanlara başlayabileceği açıklandı.



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



"Nando De Colo'nun sağ baldırdaki kas sakatlığı nedeniyle tedavisine başlandı. İdmanlara dönüş süresinin 3-4 hafta olmasını öngörüyoruz. Danilo Barthel'in ise önümüzdeki hafta başında takım idmanlarına başlamasını planlıyoruz."



