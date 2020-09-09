Fenerbahçe'den Muriqi için KAP açıklaması!

Fenerbahçe, Vedat Muriqi için Lazio ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.



Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklama şöyle:



"Futbol A Takımı oyuncularımızdan Vedat Muriqi'in İtalya'nın S.S. Lazio kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."



FENERBAHÇE NE KADAR KAZANACAK?



Lazio, Muriqi transferi için Fenerbahçe'ye toplamda 20 milyon 350 bin euro ödeyecek. Sözcü Gazetesi muhabiri Sercan Hamzaoğlu'nun aldığı bilgilere göre; Bonservis bedeli için 17,5 milyon euro+ bonuslar şeklinde, toplamda 20 milyon 350 bin euro ödenecek. Yapılan anlaşmanın bonuslarında ise, Lazio'nun 5 yıl içerisinde Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde 1 milyon euro, grup aşamasına kalması halinde 1 milyon euro ücret yer alıyor..



Öte yandan Vedat Muriqi'nin Avrupa'da bir kulübe transferi halinde yetiştirme bedeli olarak ödenmesi gereken 850 bin euro tutarındaki ücreti de Lazio karşılayacak.



Geçen sezon başında Çaykur Rizespor'dan 3,5 milyon euro bonservisle transfer edilen Muriqi için, Karadeniz ekibi de bonservis gelirinden yüzde 15 pay alacak. Bu tutar ise Fenerbahçe tarafından ödenecek.



DEĞERİNİ 40'A KATLADI



Fenerbahçe'de geçirdiği 1 sezonun ardıdan Lazio ile kesin olarak anlaşan ve bugün de resmi açıklamanın beklendiği Vedat Muriqi 4 yılda değerini 40'a katladı.



2016'da Giresunspor'dan Gençlerbirliği'ne 500 bin Euro karşılığında transfer olan Kosovalı yıldız geçen sezon Fenerbahçe'ye 3.5 milyon Euro'ya gelmişti. Lazio ise Vedat için Fener'e bonuslarla birlikte 20 milyon Euro ödeyecek.



