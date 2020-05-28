Fenerbahçe'den Metin Aşık için anma mesajı

Fenerbahçe, eski başkanlardan Metin Aşık için anma mesajı yayımladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe'den Metin Aşık için anma mesajı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Mayıs 2020 15:43
Fenerbahçe Kulübü, eski başkanlarından Metin Aşık'ın vefatının birinci yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarında yer alan mesajda, "Kulübümüze 4 yıl başkanlık yapmış, camiamızın değerli isimlerinden Metin Aşık'ı aramızdan ayrılışının 1. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Metin Aşık, 1989-1993 yıllarında Fenerbahçe Kulübünün başkanlığını yapmıştı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için