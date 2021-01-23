Fenerbahçe'den 'MesutOl' kampanyası

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulüpte "MesutOl" kampanyasının başlatıldığını açıkladı.



Mesut Özil'in imza atacağı güne kadar FenerOl kampanyasının MesutOl kampanyasını olarak devam edeceğini dile getiren Ali Koç, "Fener Ol'u Mesut Özil imza atana kadar Mesut Ol'a çeviriyoruz. Mesut Özil gelirse destek olurum, forma alırım diyen taraftarlarımızı bu kampanyaya destek vermesini bekliyorum, hadi bakalım. MESUTOL yazıp 1907'ye SMS gönderip desteklerinizi bekliyoruz" şeklinde konuştu.



HERKES DESTEK VERSİN



Mesut Özil için herkesten destek beklediklerini dile getiren Ali Koç, "Mesut transferi olsun, her türlü desteği vermeye hazırız diyen taraftarlarımızdan desteği göstermelerini bekliyoruz. Tüm taraftarlarımızdan bu kampanyayı duyurma ve katılma anlamında destek rica ediyoruz" dedi.



