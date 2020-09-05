Fenerbahçe'den Mert Hakan açıklaması!

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe'den Mert Hakan açıklaması!
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05 Eylül 2020 16:46
Fenerbahçe Kulübü, yeni transferi Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, milli takımda sakatlık yaşayan Mert Hakan'ın durumuna ilişkin "Her iki taraf adduktor (kasık) tendonlarında tendinit bulguları var." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Mert Hakan'ın tedavisine başlandığı aktarıldı.



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