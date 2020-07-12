Sakatlığı süren Mehmet Ekici'nin tedavisi için Almanya'ya gitmesine izin verildi.



Sarı-lacivertli yönetim, sözleşmesi bu sezon biten 30 yaşındaki oyuncu ile bir görüşme yaparak, "Almanya'da tedavini ol, iyileş, tatilini de yap ve tekrar buraya gel. Seninle devam etmek istiyoruz" dedi.



Son Çaykur Rize maçına yetişme ihtimali bulunan milli futbolcu için Başakşehir, Kasımpaşa ve Galatasaray'ın nabız yokladıkları öğrenildi.



Alper Potuk'un yabancı isyanı!



Fenerbahçe'de kadroya giremeyen Alper Potuk, yabancı kuralının kendisi üzerinden tartışılmasına tepki gösterdi.



29 yaşındaki oyuncu, "Kariyerim boyunca 10 hocayla çalışıp birçok yıldız oyuncunun arasında 25-30 maç ortalamasıyla sahadaydım. Yattığım yerden para kazanmak amacında olsaydım, ne sezon başı tarihte görülmemiş indirim yapar ne de devre arasında 2,5 yıllık garanti ücretimden vazgeçerek ayrılmak istediğimi yönetime iletirdim. Türk futboluna hangi kural gelirse gelsin 10 yıl daha oynamaya devam edeceğim" dedi.



