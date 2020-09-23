Fenerbahçe'den Mbwana Samatta'ya Sörloth modeli

Fenerbahçe'de forvet operasyonu tüm hızıyla sürüyor...Sarı-Lacivertliler'in listesinin en üst sırasında yer alan Mbwana Samatta, Kanarya ile büyük oranda anlaşmaya vardı. Tanzanyalı oyuncu için Aston Villa'yla da satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinden görüşmeler devam ediyor.



ALEXANDER SORLOTH MODELİ



Alexander Sörloth modelini iyi bilen sarı-lacivertliler, Samatta'da benzer bir çalışma yapıyor. Aston Villa'da geçen sezon 16 maçta sadece 2 gol atan Tanzanyalı forvet için kiralık artı satın alma opsiyonu teklifi iletildi.



ASTON VILLA 8 MİLYON € İSTİYOR



Satın alma opsiyonuna ise '25 gol' garantisi ve 6.5 milyon euro opsiyon bedeli eklendi. Tıpkı İngiltere'de başarısız olup Türkiye'de gol kralı olan Sörloth gibi, Samatta'nın Süper Lig'de patlama yapması halinde satın alma opsiyonunun devreye girmesi amaçlanıyor.



Aston Villa ise opsiyondaki gol sayısının 15'e çekilmesini ve opsiyon bedelinin 8 milyon euro olmasını istiyor.



FENERBAHÇE DERBİYE İSTİYOR



Yıldız oyuncu önceki gün İngiltere Premier Lig'de oynanan Sheffield United maçının kadrosunda yer almadı. Yapılan transfer görüşmeleri nedeniyle kadroya alınmayan 27 yaşındaki oyuncunun geleceğinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Başkan Ali Koç ve kurmayları da Samatta'yı pazar günü oynanacak Galatasaray derbisine yetiştirmeyi hedefliyor.



Bu arada Fenerbahçe, Samatta'nın yanı sıra Ze Luis transferini de gerçekleştirerek, hücum hattına iki takviye birden yapmayı planlıyor.



