Fenerbahçe'den Max Kruse'ye "geçmiş olsun" mesajı

Sarı-lacivertli kulüp, apandisit ameliyatı geçiren Alman futbolcusu Max Kruse için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Haber; AA
Fenerbahçe'den Max Kruse'ye 'geçmiş olsun' mesajı
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16 Haziran 2020 15:31
Fenerbahçe Kulübü, apandisit ameliyatı geçiren Alman futbolcusu Max Kruse için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Apandisit ameliyatı geçiren futbolcumuz Max Kruse'ye 'geçmiş olsun' diyor, en kısa sürede sağlığına kavuşup sahalara dönmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.



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