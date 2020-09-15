Fenerbahçe'den Mandzukic ve Diego Costa açıklaması

Fenerbahçe, Mario Mandzukic ve Diego Costa'nın transfer listesinde olmadığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
Fenerbahçe'den Mandzukic ve Diego Costa açıklaması
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15 Eylül 2020 18:44
Vedat Muriqi'yi Lazio'ya gönderdikten sonra forvet transferi yapması beklenen Fenerbahçe, Mandzukic ve Diego Costa'nın listede olmadığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamada, "Spor basını tarafından ortaya atılan Mandzukic veya Diego Costa ile ilgilendiğimiz ve Kulübümüz adına resmi görüşmeler yapıldığı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Camiamızda beklentilerin yanlış yönlendirilmesine sebep olan bu haberlerin dikkate alınmamasını rica ederiz." ifadeleri yer aldı.



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