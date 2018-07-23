  •  
    Dilmen'in transfer sözü "Eğer transfer edilirse.."
  •  
    İşte Terim'in TRANSFER listesindeki son 11 aday
  •  
    ..Ve Vida için Paris'te transfer görüşmesi!
  •  
    Porto, Telles için son kararı verdi! Juventus...
  •  
    Beşiktaş'ın gözdesine Bundesliga'dan teklif!..

Fenerbahçe'den M.City ile görüşme!

Fenerbahçe'nin Hollandalı teknik direktörü Phillip Cocu, İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'de forma giyen Lukas Nmecha için harekete geçti.

Kaynak: Takvim
Fenerbahçe'den M.City ile görüşme!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Temmuz 2018 10:12
Teknik direktör Phillip Cocu'nun "Acil golcü istiyorum" demesi üzerine girişimlerini hızlandıran Fenerbahçe, Manchester City'nin U-23 takımının parlayan yıldızı Lukas Nmecha'nın peşine düştü.

Geçen sezon Premier Lig-2'de 11 maçta attığı 15 golle dikkat çeken 19 yaşındaki Nmecha için kiralama teklifi yapıldı.

İngiliz ekibi teklife önce sıcak bakmadı ancak Cocu, Barcelona'da birlikte top koşturduğu Pep Guardiola'yı arayınca işin rengi değişti.

Guardiola, eski dostunun ricasını geri çevirmeyeceği sinyalini verdi.

Manchester City ile ABD'de kampta olan Lukas Nmecha için son karar, takım İngiltere'ye döndükten sonra verilecek.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için